Волгоградский губернатор заявил о необходимости увеличить доходы жителей

Совещание проходит в администрации региона. Фото: Администрация Волгоградской области.

В администрации региона 8 сентября проходит совещание по итогам экономического развития Волгоградской области в первом полугодии 2022 года. На встрече с губернатором Андреем Бочаровым присутствуют депутаты Госдумы и регпарламента, чиновники, предприниматели, общественники, профсоюзы, ректоры вузов. В повестке вопросы исполнения бюджета, реализации нацпроектов, эффективности господдержки ключевых отраслей, рассказали сайту volgograd.kp.ru в обладмине. Губернатор отметил на совещании, что социально-экономическое положение региона стабильное и прогнозируемое.

- Результаты первого полугодия текущего года показывают рост практически всех основных макроэкономических показателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и даже доковидного периода, - заявил Андрей Бочаров.

Однако при экономическом росте отмечаются и негативные тенденции. Они касаются высокой инфляции и показателей дохода населения. Губернатор указал на необходимость увеличить благосостояние волгоградцев.

- Здесь ситуация, безусловно, потребует не только более серьезного анализа, но и принятия комплекса дополнительных межведомственных мер во взаимодействии с правительством России, с федеральными министерствами и ведомствами, а также с компаниями, которые работают на территории Волгоградской области, - добавил глава региона.