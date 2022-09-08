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Происшествия8 сентября 2022 9:38

Мошенники из Волжского обманули 10 пенсионеров на 1,7 млн рублей

Прокуратура направила уголовное дело в суд
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Дело направлено в суд.

Дело направлено в суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Волгограда направила на скамью подсудимых мошенников, обманувших 10 пенсионеров на 1,7 млн рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, двое жителей Волжского использовали распространенную схему «родственник попал в ДТП».

Один из обвиняемых звонил жертвам, сообщал о том, что близкий человек якобы попал в аварию и необходимы средства, чтобы уйти от уголовной ответственности. Второй приезжал к пенсионерам и забирал средства. Преступная деятельность продолжалась недолго – всего месяц. Но за это время сообщники успели обогатиться.

24-летнего мужчину ждет суд и до 6 лет тюрьмы. Уголовное дело в отношении второго фигуранта пока расследуется.