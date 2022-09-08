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Здоровье8 сентября 2022 8:59

В Волгоградской области заболеваемость COVID-19 не сбавляет обороты

За сутки коронавирусом заразились почти 800 человек
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгоградской области в четверг ковидом заболели 778 человек

В Волгоградской области в четверг ковидом заболели 778 человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Улучшения ситуации с коронавирусом в Волгоградской области пока не наблюдается. Заболеваемость не снижается, а продолжает расти. 8 сентября в регионе COVID-19 диагностировали у 778 человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Среди заболевших за сутки 107 детей.

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Статистика коронавируса в Волгоградской области по данным "Яндекса"

Сохраняется высокий уровень госпитализаций, сегодня в ковидные стационары положили 93 пациента. Всего в Волгоградской области на 7 сентября от коронавируса, в том числе амбулаторно, лечатся 9 585 жителей, рассказали в оперативном штабе региона.

Вылечились от COVID-19 за последние сутки 814 волгоградцев. Смертельных случаев от ковида сегодня зафиксировано не было.