Волгоградский облсуд отправил злостного алиментщика в тюрьму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградский облсуд отправил Руслана Сайфутдинова в колонию-поселение за неуплату алиментов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе суда, еще в апреле жителя Ленинского района за отказ помогать в содержании детей отправили на 11 месяцев на исправительные работы. Однако мужчина не спешил отбывать наказание. Вместо этого он пил и просто был не в состоянии выходить на работу.

Начальник ФСИН обратился в суд, чтобы ужесточить наказание для алиментщика.

- Постановлением Ленинского районного суда указанное представление удовлетворено. Сайфутдинову заменено неотбытое наказание в виде исправительных работ на лишение свободы сроком 3 месяца 20 дней, с отбыванием в колонии-поселении, - рассказали в пресс-службе облсуда.

Преступник пытался оспорить это решение, почитав его слишком суровым. Однако ничего не вышло: облсуд поддержал решение суда первой инстанции.