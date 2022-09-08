43% жителей Волгоградской области признались, что стали болеть чаще

Почти половина жителей Волгоградской области пожаловались, что стали болеть чаще. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти половина жителей Волгоградской области жалуются на проблемы со здоровьем в 2022 году. Согласно свежим исследованиям hh.ru, 43% опрошенных волгоградцев признались, что стали болеть чаще. 46% работающих жителей отметили, что болеют как обычно. И лишь 12% из числа респондентов похвастались отличным иммунитетом.

Каждый четвертый волгоградец уходит на больничный 1 раз в год, а 41% болеют 2-3 раза. Еще 12% испытывают проблемы со здоровьем чаще, чем 3 раза в год. Но есть и те, кто даже в разгар простуды чувствует себя хорошо – таких 22%.

Эксперты выяснили, что маркетологи, рекламщики и административные сотрудники чаще остальных посещают аптеки и поликлиники. А вот самые здоровые сотрудники трудятся в области производства, сельского хозяйства. Молодые специалисты также практически не берут больничные.