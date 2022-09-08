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Общество8 сентября 2022 8:09

43% жителей Волгоградской области признались, что стали болеть чаще

Только у 12% волгоградцев в этом году не было проблем со здоровьем
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Почти половина жителей Волгоградской области пожаловались, что стали болеть чаще.

Почти половина жителей Волгоградской области пожаловались, что стали болеть чаще.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почти половина жителей Волгоградской области жалуются на проблемы со здоровьем в 2022 году. Согласно свежим исследованиям hh.ru, 43% опрошенных волгоградцев признались, что стали болеть чаще. 46% работающих жителей отметили, что болеют как обычно. И лишь 12% из числа респондентов похвастались отличным иммунитетом.

Каждый четвертый волгоградец уходит на больничный 1 раз в год, а 41% болеют 2-3 раза. Еще 12% испытывают проблемы со здоровьем чаще, чем 3 раза в год. Но есть и те, кто даже в разгар простуды чувствует себя хорошо – таких 22%.

Эксперты выяснили, что маркетологи, рекламщики и административные сотрудники чаще остальных посещают аптеки и поликлиники. А вот самые здоровые сотрудники трудятся в области производства, сельского хозяйства. Молодые специалисты также практически не берут больничные.