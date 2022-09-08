В Волгограде туристы могут найти около 200 экскурсий

В Волгограде разработали около 200 турмаршрутов разной тематики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгограде стараются удивить туристов. В областном центре разработали около 200 туристических маршрутов для взрослых и детей, как однодневных, так и многодневных. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете туризма, маршруты разделены не только по тематике, но и по длительности — отправиться в путешествие можно как на несколько часов, так и на 4 дня.

Среди популярных маршрутов культурно-образовательные, патриотические, религиозные и речные. Культурно-познавательный тур рассказывает об истории города от Царицына до Волгограда. Поездка предусматривает посещение родины горчичного масла - музея-заповедника «Старая Сарепта», старинных улиц с постройками позапрошлого века, смотровой на пожарной каланче, туристы узнают, чем занимался Петр I в Царицыне.

Патриотические экскурсии проходят на Мамаевом кургане, музее-панораме «Сталинградская битва», музее «Память» и других объектах истории. В религиозном туре путешественники посещают храмы Александра Невского и Святого Пророка Иоанна Предтечи, Казанский кафедральный собор, Свято-Духов (Илиодоров) мужской монастырь, сарептскую кирху и другие духовные объекты. Туристический маршрут позволяет совершить прогулку по Волге и увидеть шлюзование на ГЭС или Волго-Донском судоходном канале.