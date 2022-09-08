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Происшествия8 сентября 2022 7:13

Под Волгоградом в перевернувшемся «Лифане» пострадали четыре пассажира

В том числе дети 2 и 4 лет
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В ДТП пострадали 4 человека.

В ДТП пострадали 4 человека.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Четыре пассажира госпитализированы с места ДТП 7 сентября в Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, в два часа дня на трассе 1-я Березовка - хутор Деминский перевернулся «Лифан».

Уже известно, что за рулем находился 25-летний водитель. На 17 километре автодороги мужчина потерял управление над транспортом, в итоге легковушка съехала в кювет и перевернулась. Внутри находились дети и взрослые, все получили травмы.

- В результате ДТП пассажиры автомашины «Лифан» в возрасте 42, 23, 4 и 2 лет с травмами доставлены в медицинское учреждение, - уточнили в полиции.