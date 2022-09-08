Регоператор объявляет о начале приема текстиля в экопункте «Вторматик»

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с ТКО «Ситиматик-Волгоград» расширяет ассортимент принимаемого вторичного сырья от населения в экопункте «Вторматик». С ближайшего понедельника здесь можно будет сдать за вознаграждение текстиль по цене 2 руб. за килограмм.

Что можно сдать? Во-первых, это постельное бельё из хлопка, изделия из махры (простыни, наволочки, пододеяльники, махровые полотенца и халаты. Во-вторых, одежду из хлопка (майки, футболки, рубашки, толстовки, пижамы, сорочки и т.д.). В изделиях допускается примесь синтетики не более 10%. И наконец, можно приносить вещи из смесовых, полусинтетических тканей, вискозы, джинсы, искусственной махры, вязаные изделия, флис, вельвет (джинсы, брюки, спец одежда, юбки, штаны и т.д.).

Что не принимается? Обувь, игрушки, сумки, кошельки и ремни, нижнее бельё, носки, колготки, галстуки. Верхняя одежда: куртки, пальто, шубы, пуховики, телогрейки, ветровки. Домашний текстиль: одеяла, пледы, матрасы, занавески, шторы, чехлы. Также не нужно приносить изделия из кожи, меха, войлока и их заменителей, а также 100% синтетику.

Главное правило приема – текстиль должен быть чистым (отстиранным), сухим, без запаха.

Экопункт «Вторматик» работает по адресу: г. Волгоград, ул. Елецкая 21 (парковочная площадка ТЦ «Парус») без выходных с 08:00 до 20:00. Кроме текстиля, за вознаграждение здесь можно сдать пластик ПЭТ-1 и ПЭТ-2, фасовочную и стрейч пленку, макулатуру, ПНД канистры и флаконы.

Правила приема, перечень вторсырья и актуальные цены указаны на сайте vtormatik.ru. Новости о работе экопункта «Вторматик» можно читать в телеграм-канале: t.me/vtormatik, а дополнительную информацию уточнить по контактному номеру телефона экопункта: +7937-725-1034.