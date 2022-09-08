Стало известно время выступления музыкантов на Parkseason Fest в Волгограде

Фестиваль завершится выступлением легендарной группы "Кино". Фото: Мария Митрофанова.

Проведение музыкального фестиваля Parkseason Fest уже точно ничто не сорвет. Организаторы утвердили итоговый состав музыкантов и время их выхода на сцену на «Волгоград Арене». Волгоградцы 17 сентября увидят и услышат выступление семи коллективов, концертные программы пройдут с 14.00 до 22.00. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в оргкомитете фестиваля.

«Волгоград Арена» будет открыта для зрителей с 13.00. Спустя час на сцену выйдет местная инди-рок-группа «В чем дело?», чьи композиции уже ставят на федеральных радиостанциях. В 14.40 выступит рэп-рок команда «Кирпичи», в 15.30 - хип-хоп группа «Bad Balance».

В 16.30 публику порадует легендарный рок-коллектив «Чиж & Co». Сергею Чигракову волгоградцы смогут подпевать около часа. В 18.00 на «Волгоград Арене» прозвучат знаменитые хиты «Наутилус Помпилиус» в исполнении Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы». После песен «Прогулки по воде», «Крылья» и «Я хочу быть с тобой» волгоградцы услышат хиты «Самый лучший день», «Я счастливый» и «Рюмка водки на столе» Григория Лепса. Он выступит под «живой» аккомпанемент полного состава своих музыкантов в 19.30. Завершится Parkseason Fest часовым концертом «Кино». Культовая группа начнет играть музыку в 21.00. В основе программы настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных записей. На сцене будут 2 басиста группы разных лет Александр Титов и Игорь Тихомиров, а также бессменный гитарист «Кино» Юрий Каспарян.

ВЫСТУПЛЕНИЕ МУЗЫКАНТОВ НА МУЗЫКАЛЬНОМ ФЕСТИВАЛЕ PARKSEASON FEST

«В чём дело?» 14:00 – 14:30

«Кирпичи» 14:40 – 15:20

Bad Balance 15:30 – 16:10

«Чиж & Co» 16:30 – 17:30

Вячеслав Бутусов и «Орден Славы» 18:00 – 19:00

Григорий Лепс 19:30 – 20:30

«КИНО» 21:00 – 22:00 Группа КИНО