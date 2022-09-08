Волгоградский Роспотребнадзор рассказал о запрещенных продуктах в школьных столовых

Волгоградцам рассказали о питании в школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области рассказало о правилах питания в школьных столовых. Есть блюда, которые уже более 30 лет запрещены для приготовления в образовательных организациях. Среди них макароны по-флотски, сырокопченые колбасы, яичница, макароны с яйцом, фаршированные блины и форшмак. Эти блюда не проходят необходимую термическую обработку, обеспечивающую необходимый уровень безопасности в течение двух часов после приготовления. Об это сайту volgograd.kp.ru рассказали в ведомстве.

При этом макароны как отдельный гарнир или как гарнир с сыром в школьных столовых не запрещен. В школьном меню используются продукты, которые богаты витаминами, микроэлементами, аминокислотами, клетчаткой. На завтраки используются каши, творожные и яичные блюда, овощи и фрукты, горячие напитки, в том числе с добавлением ягод и меда, могут включаться гарниры с основными мясными и рыбными блюдами. На обеды школьникам приготавливают овощные закуски, первые блюда, гарниры, основные мясные и рыбные блюда, мясные запеканки, компоты или кисели, фрукты. Блюда должны отвариваться, тушиться или запекаться.

В школах детей не должны кормить продуктами, которые вызывают эпидемиологические риски здоровью, обладают раздражающим эффектом на слизистую желудочно-кишечного тракта, содержат большое число соли, сахара, жиров животного происхождения.