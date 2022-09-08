В Волгоградской области частично обрушился мост через реку Бузулук

Фото: администрация Еланского района.

Мост через реку Бузулук в Еланском районе Волгоградской области частично обрушился. Одна полоса закрыта для движения. Об этом сайту volgograd.kp.ru в администрации муниципалитета. Повреждение путепровода заметили несколько дней назад.

- По сведениям от собственника моста и эксплуатирующей компании, ремонт начался незамедлительно. До завершения ремонтных работ движение по мосту открыто только по одной полосе и только с учетом весовых ограничений, - отметили в администрации района.

Автомобилистам рекомендуют воздержаться от поездок в этом направлении или выбрать альтернативные пути. Водителям предлагают трассу через город Новоаннинский.

В областной администрации сообщили, что в ходе ремонтных работ не просто залатают старое полотно, но и усилят конструкции сооружения. Добавим, что мост построен в 60-х годах. Из-за регулярных нагрузок, в том числе и большегрузного транспорта, металлоконструкции износились, что и привело к частичному обрушению.

Работы продлятся до 9 сентября.