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Происшествия7 сентября 2022 14:39

В Волгограде 7 сентября эвакуировали аэропорт

Поступило сообщение о заложенной бомбе
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде эвакуировали аэропорт из-за угрозы взрыва

В Волгограде эвакуировали аэропорт из-за угрозы взрыва

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волна минирований 7 сентября добралась до аэропорта Волгограда. В среду пассажиры и сотрудники воздушной гавани были вынуждены срочно выйти на улицу. Информацию об эвакуации сайту volgograd.kp.ru подтвердили в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда.

- В 16.30 поступила информация о минировании аэровокзального комплекса, - отметили в аэропорту.

В настоящее время оперативные службы проверяют здание аэровокзального комплекса на наличие опасных предметов. При этом задержек рейсов в аэропорту нет. С опозданием всего в 4 минуты в 17.09 вылетел борт «S7» в Москву. В 16.45 из Волгограда в Анталью отправился самолет «Азимута». Согласно расписанию выполняются рейсы на прилет в аэропорт «Гумрак».

Напомним, утром 7 сентября в Волгограде эвакуировали ВолГУ.