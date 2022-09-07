В Волгограде 7 сентября эвакуировали аэропорт

В Волгограде эвакуировали аэропорт из-за угрозы взрыва Фото: Екатерина СИМОХИНА

Волна минирований 7 сентября добралась до аэропорта Волгограда. В среду пассажиры и сотрудники воздушной гавани были вынуждены срочно выйти на улицу. Информацию об эвакуации сайту volgograd.kp.ru подтвердили в пресс-службе Международного аэропорта Волгограда.

- В 16.30 поступила информация о минировании аэровокзального комплекса, - отметили в аэропорту.

В настоящее время оперативные службы проверяют здание аэровокзального комплекса на наличие опасных предметов. При этом задержек рейсов в аэропорту нет. С опозданием всего в 4 минуты в 17.09 вылетел борт «S7» в Москву. В 16.45 из Волгограда в Анталью отправился самолет «Азимута». Согласно расписанию выполняются рейсы на прилет в аэропорт «Гумрак».

Напомним, утром 7 сентября в Волгограде эвакуировали ВолГУ.