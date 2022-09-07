В Волгоградской области державший в плену девушку насильник надеялся на отмену приговора

Волгоградский областной суд оставил приговор без изменений Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Волгоградском областном суде рассмотрели апелляцию жителя Палласовки, который был осужден за угрозы убийством, вымогательство и надругательство. В ноябре 2020 года мужчина ехал на машине и увидел бывшую сожительницу, которую насильно посадил в салон и заблокировал двери. Он начал ее оскорблять и угрожать ножом, после чего ударил девушку кулаками и изнасиловал. Все это мужчина снимал на камеру мобильного телефона, рассказали сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

- После чего, действуя на почве ревности, забрал телефон потерпевшей и, желая опорочить и унизить последнюю, отправил скриншот видеозаписи ее знакомому, - отметили в пресс-службе судов.

На этом бывший сожитель не остановился. Он привез девушку к банкомату и потребовал отдать все ее деньги. Боясь за свою жизнь, она сняла с карты и отдала 12 тысяч рублей. Мужчина удерживал бывшую возлюбленную в течение 11-ти часов. Подсудимый вину не признавал, утверждая, что девушка с ним была добровольно.

- Со слов мужчины, бывшая сожительница сама села к нему в машину, он её не удерживал, телесные повреждения не причинял, а после встречи вызвал ей такси. Также отрицает отправку интимных фото. Высказал предположение, что потерпевшая сама порезала одежду, чтобы обвинить его, - добавили в суде.

Палласовский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему 7 лет колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Адвокат обжаловал приговор, надеясь, что его подзащитного оправдают. Волгоградский областной суд оставил приговор без изменений.