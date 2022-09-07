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Происшествия7 сентября 2022 13:24

В Волгограде две недели ищут женщину с татуировкой в виде алмаза на руке

Юлия Князева пропала 24 августа
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Лиза Алерт.

Фото: Лиза Алерт.

В Волгограде вот уже больше двух недель ведутся поиски 44-летней Юлии Князевой. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», женщина ушла из дома 24 августа, в тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно. Родственники пропавшей обратились в правоохранительные органы. Добровольцы распространяют в соцсетях ориентировку.

Пропавшая женщина невысокого роста (157 сантиметров), у нее обычное телосложение, волосы светлые, глаза голубые. Из особых пример – татуировка в виде алмаза.

По словам волонтеров, у волгоградки есть семья. До этого она ни разу не исчезала. Родные очень волнуются и надеются, что Юлию Князеву найдут живой и здоровой.

Информацию о возможном местонахождении женщины необходимо сообщить по номерам: 112 и 8-800-700-54-52.