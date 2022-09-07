Под Волгоградом реконструкторы покажут последний бой Гули Королевой

Легендарный бой воссоздадут впервые. Фото: Андрей МИРЕЙКО

У хутора Паньшино Городищенского района Волгоградской области 9 сентября 2022 года покажут военно-историческую реконструкцию боя за высоту 56,8. Событие приурочили к столетию со дня рождения Гули Королевой. Этот легендарный бой, в котором санинструктор получила смертельное ранение, воссоздадут впервые. Реконструкторы ВИК «Пехотинец» в деталях покажут события 23 ноября 1942 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы из региональной молодежной добровольческой общественной организации «Участие».

- В реконструкции будут задействованы более ста участников, десятки единиц оружия, советской и немецкой техники. Роль Гули Королёвой исполнит Куликова Ирина, член ВИК «Пехотинец», - рассказали организаторы.

Реконструкторы покажут тот самый бой за высоту 56,8 около хутора Паньшино, когда 20-летняя санинструктор 214-й стрелковой дивизии возглавила контратаку, уничтожила 15 фашистов и вынесла с поля боя 50 тяжелораненых, получив при этом смертельное ранение.

Начнется военно-историческая реконструкция 9 сентября в 11 часов, пройдет она в детском лагере имени Гули Королевой в поселке Сады Придонья. За час до этого пройдут памятные мероприятия.