В Волгограде оштрафовали за свалку ростовскую компанию, которая благоустраивала проспект Жукова

Старый асфальт сваливали в кучи неподалеку. Фото: межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Росприроднадзор оштрафовал компанию ООО НПО «Крелит» из Ростовской области, которая устроила свалку на улице Землячки в Дзержинском районе. Территорию захламили старым асфальтом, который заменили плиткой при благоустройстве проспекта Жукова по программе «Формирование современной городской среды», сообщили сайту volgograd.kp.ru в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям.

Росприроднадзору про свалку рассказали общественники. Инспекторы выехали на улицу Землячки, где у компании «Крелит» был участок в субаренде, и обнаружили там горы обломков асфальта, которые занимали 565 квадратных метров. Взяли пробы и выяснили, что отходы эти имеют IV класс опасности. Так что ростовской фирме придется заплатить не только штраф за захламление территории, но оплатить ущерб окружающей среде. Решение Росприроднадзора компания пыталась оспорить в суде, но Дзержинский районный суд поддержал позицию управления.