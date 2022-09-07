Первый детский круизный маршрут по Волге обсуждают в Волгограде

Для детей разрабатывают специальный круизный маршрут. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В России появится первый национальный детский круизный маршрут. К его разработке приступили в Волгограде участники детского совета по туризму. Школьники активно путешествуют по городам России на поездах, теперь ребят хотят отправлять в такие поездки на теплоходах по городам на Волге. Составляя программу экскурсий в каждом городе, ее будут подстраивать под интересы детей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомтуризме, предполагается, что дети на теплоходов поездке будут не только отдыхать и знакомиться с лучшими уголками своей страны, но и учиться.

- Локации, активности, мастер-классы и интерактивные экскурсии будут протестированы самими ребятами, которые лучше других знают предпочтения своих сверстников, - рассказали чиновники. А взрослые помогут составить грамотную заявку в Ростуризм.

Сейчас ребята оформляют презентацию, с которой выступят на форуме молодежного предпринимательства «За бизнес». На форуме запланирована форсайт-сессия по разработке идей национального маршрута.