В центре Волгограда ремонтируют тротуар, на котором травмировалась москвичка

В центре Волгограда планируют отремонтировать тротуары ко Дню города Фото: Мария ЛЕНЦ

В центре Волгограда начались активные работы по ремонту тротуаров. Приводят в порядок и пешеходную зону, на которой несколько дней назад упала и получила травму голову туристка из Москвы. 7 сентября рабочие латают тротуар, который был весь в ухабах и ямах. Однако, как сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, ремонт никак не связан с инцидентом. Сейчас благоустраиваются многие пешеходные зоны.

- Работы плановые и никак не связаны с инцидентом. Обновление тротуаров проходят на разных участках центра города, в том числе от Центрального рынка до музыкального театра, между ВГСПУ и ВолгГТУ, вдоль улицы Чуйкова. Планируется завершить ремонт тротуаров ко Дню города. Также пешеходные зоны обновляются и в других районах Волгограда, - рассказали в мэрии.

Напомним, в начале сентября 64-летняя москвичка приехала в Волгоград погостить. Однако впечатления у нее остались явно не лучшие.

- Гостья города посетила музей «Память», после чего направляясь в сторону остановки общественного транспорта упала и получила травму головы, - рассказали в пресс-службе ВолгГМУ.

Очевидцами происшествия стали иностранные студенты медуниверситета, которые оказали первую помощь пострадавшей.