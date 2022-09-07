Жительница Волгограда с ножом пыталась ограбить магазин

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Кировском районе Волгограда полицейские задержали подозреваемую в разбойном нападении на продуктовый магазин. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, 29 августа женщина, вооружившись ножом, решила ограбить торговый павильон на улице Кирова. Она угрожала кассиру, требовав отдать ей выручку. Однако продавец не испугалась и дала отпор грабительнице, которая была вынуждена уйти ни с чем.

Камеры видеонаблюдения в магазине зафиксировали несостоявшееся ограбление. Во время розыска полицейские нашли и задержали подозреваемую – 39-летнюю ранее неоднократно судимую волгоградка. Она созналась в преступлении. Было возбуждено уголовное дело за разбой. Женщине грозит до восьми лет тюрьмы.