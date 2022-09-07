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Происшествия7 сентября 2022 10:17

В Волгограде из-за угрозы взрыва эвакуировали ВолГУ

На почту вуза пришло анонимное письмо от лжетеррористов
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде эвакуировали ВолГУ.

В Волгограде эвакуировали ВолГУ.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Днем 7 сентября в разгар учебы эвакуировали студентов и сотрудников. Волгоградского государственного университета. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, на электронную почту ВолГУ пришло письмо с угрозами о теракте. Злоумышленник сообщил, что в здании вуза заложено множество взрывных устройств.

На место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Кинологи с собаками обследуют каждый этаж здания на наличие опасных предметов.

Добавим, что подобные угрозы приходят регулярно. Злоумышленники рассылают их в школы, вузы, суды. Во всех случаях подобные сообщения оказываются ложными.