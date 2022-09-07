Хинкали с морским гребешком и авторскую шаурму попробуют волгоградцы в День города

Повара обещают приготовить чебуреки с камчатским крабом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хорошая новость: на День города волгоградцев будут не только развлекать, но и кормить. По традиции в субботу и воскресенье представители волгоградского общепита будут соревноваться между собой в кулинарном мастерстве. А их гастрономические шедевры смогут отведать жители города. Гастрономическая площадка будет работать в субботу и воскресенье с 10 утра до 10 вечера на улице Ленина. Палатки-кухни разместят от памятника Хользунову до улицы Чуйкова.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на гастрономическом фестивале можно будет попробовать оригинальные авторские блюда русской и грузинской кухни и любимый многими стрит-фуд. Блины, колбаски, шашлык, шаурма, лепешки, чебуреки и хинкали. Последние будут не только с мясом и сыром, но даже с морским гребешком. А чебурек местные повара обещают приготовить с начинкой из камчатского краба.

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