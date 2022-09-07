В Волгограде на последний этап благоустройства улицы Титова потратят 3,7 млн рублей

В Волгограде обновят участок улицы Титова между двумя домами. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Мэрия Волгограда объявила аукцион для отбора подрядчика, который займется благоустройством заключительного участка бульвара на улице Титова. Привести в порядок предстоит пешеходную часть по нечетной стороне. Как рассказали в администрации города, в границах домов №1 и 3 по улице Титова – это завершающий этап благоустройства от улицы Маршала Еременко до Первой продольной.

Работы пройдут по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документацию на портале госзакупок, начальная цена аукциона составляет 3 миллиона 736 тысяч рублей. Подрядчику, который победит на торгах, предстоит обновить тротуар площадью около 900 квадратных метров, смонтировать систему полива, а также дополнительно озеленить территорию. После заключения контракта работы должны завершиться до 3 октября 2022 года.

Сейчас на улице Титова благоустраивают 2 участка - в границах от малого проспекта до Первой продольной и от улицы Маршала Еременко до дома №5 по улице Титова.