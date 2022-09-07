Таксисту из Волгограда огласили приговор за гибель ребенка в ДТП в Краснодарском крае

Фото: Краснодарский краевой суд

В Славянском районном суде Краснодарского края огласили приговор таксисту из Волгограда, который устроил на Кубани смертельное ДТП. 5 января 2022 года волгоградец Валентин Евдокимов на арендованном для работы в такси «Volkswagen Polo» уснул за рулем. Машина выехала на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с «Toyota Funcargo», в котором ехали бабушка и двое внуков. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Краснодарском краевом суде, на месте ДТП скончалась 3-летняя девочка. В больницу госпитализировали бабушку и второго ребенка, а также пассажиры такси.

Волгоградец на суде полностью признал вину.

- С учетом соразмерности и справедливости наказания, обстоятельств совершения преступления, поведения подсудимого до и после совершения преступления суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении, -отметили в Краснодарском краевом суде.

Также мужчине запретили управлять транспортными средствами в течение трех лет. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.