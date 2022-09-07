В Волгограде нашли подрядчика для строительства школы в ЖК «Комарово»

Подрядчик уже построил не одну современную школу. Фото: администрация Волгоградской области.

Жителям Комарово, которые каждое утро возят детей в разные школы города, осталось потерпеть 2 года. В 2024 году в Советском районе Волгограда построят новую школу на 1224 ученика. Мэрия Волгограда уже объявила победителя аукциона: возводить учебное заведение будет самая известная в городе строительная компания «Приволжстрансстрой». Администрация готовится заключить контракт.

Школа появится на улице Ивановского в ЖК «Комарово». Жители уже несколько лет пишут письма во все инстанции с просьбой построить учебное заведение, которое им обещали еще на этапе строительства домов. Здание построят в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». Помимо 51 класса, в школе будет 2 бассейна, большой спортивный блок, масса мастерских и лабораторий.

Строители уже с таким объектом работали. Они возвели школу «Долина знаний» в Советском районе и новую школу-тысячник в Красноармейском. Также «Приволжтрансстрой» реконструировал Центральную набережную, ДЮЦ, строил храм Александра Невского, а сейчас проводит в порядок бывший кинотеатр Победа.