В Волгоградской области снова рост заболеваемости COVID-19

В Волгоградской области за сутки ковидом заболели 756 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В течение двух дней в Волгоградской области заболеваемость коронавирусом шла на спад, но сегодня был зафиксирован новый рост числа заразившихся. 7 сентября в регионе COVID-19 подтвердился у 756 человек – это на 10,5% больше, чем было днем ранее. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф, в среду впервые за 10 дней был зафиксирован летальный исход от ковида, скончался один человек.

Статистика COVID-19 в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

Второй день кряду с коронавиурсом госпитализируют более ста больных в сутки. 7 сентября в ковидные стационары положили 103 пациента. Выздоровели за сутки от вируса 794 жителя Волгоградской области.