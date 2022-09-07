Под Волгоградом рабочего насмерть придавило трубоукладчиком

Организована проверка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Накануне, 6 сентября, в хуторе Грачи Городищенского района погиб 46-летний рабочий. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, по данному факту организована проверка. Следователи уже выяснили, что погибший был изолировщиком, он вместе с коллегами вел подготовительные работы доя укладки труб близ населенного пункта.

- Один из металлических элементов конструкции трубоукладчика, который должен быть закреплен металлическими болтами, упал на находившегося рядом мужчину, - уточнили в следкоме.

К сожалению, рабочий умер на месте от полученных травм. Следователям предстоит выяснить, что стало причиной трагедии. Проверяются лица, которые были обязаны отвечать за соблюдение правил безопасности.