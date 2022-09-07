В Волгоградской области один человек погиб в ДТП с легковушкой с автоцистерной

Водитель легковушки погиб на месте до приезда скорой помощи Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области один человек погиб в ДТП в Чернышковском районе 6 сентября. На трассе «Цимлянск – Нижнегнутов - Чернышковский» 67-летний водитель за рулем «ВАЗ-2114» не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, где она попала под автоцистерну «ГАЗ-28243Е», которую вел 45-летний мужчина. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии на месте от полученных травм скончался водитель «ВАЗ-2114».

В Волгоградской области за прошедшие сутки произошло еще 5 ДТП, в которых пострадали 6 человек, в том числе один ребенок. Вечером 6 сентября в Волгограде на перекрестке проспектов Ленина и Металлургом столкнулись две иномарки, травмы получила девушка. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения.