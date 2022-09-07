До ноября ограничено движение грузовиков по мосту через ВДСК в Волгоградской области

Мост через ВДСК отремонтируют к концу года. Фото: АВО

В Калачевском районе Волгоградской области начался капитальный ремонт моста через ВДСК. На время работ движение грузовых автомобилей на этом участке ограничат. Запретили въезжать на мост через Волго-Донской канал на 53+190 км автодороги «Червленое - Калач-на-Дону» грузовикам до 31 октября 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Автомобилистов об ограничениях предупредят дорожные знаки и информационные щиты со схемой объезда. Водителям предлагают воспользоваться трассами А-260 «Волгоград - Каменск - Шахтинский - граница с Украиной» и «Волгоград - Октябрьский - Котельниково - Зимовники –Сальск», а также подъездом от М-21 «Волгоград - Каменск-Шахтинский» к дороге «Червленое - Калач-на-Дону», трассой «Новый Рогачик –Волгоград» и подъездом от автодороги «Новый Рогачик – Волгоград» к поселку Береславка.

140-метровый мост через ВДСК построили 70 лет назад и еще ни разу капитально не ремонтировали. С тех пор нагрузки и скорости выросли, металлоконструкции износились. Согласно проекту, подрядчик восстановит опоры композитными материалами и покрасит, чтобы защитить от коррозии. Пролеты также ждет пескоструйная обработка и окраска. На проезжей части моста обновят гидроизоляцию, заменят асфальт, барьерное ограждение и перила. Завершить ремонт здесь должны до конца года, как и обновление моста через реку Рысь в Даниловском районе.