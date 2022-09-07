Правительство РФ утвердило план празднования 80-летия победы в Сталинградской битве

Правительство утвердило план мероприятий празднования Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Правительство России утвердило план основных мероприятий празднования 80-летния разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Документ, подписанный премьер-министром Михаилом Мишустиным, был принят во исполнение указа президента России Владимира Путина. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный документ, в план вошли 123 мероприятия по подготовке и проведению юбилея Сталинградской победы, которые пройдут в Волгограде. Также был утвержден состав оргкомитета.

В организационный комитет вошли губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, мэр Волгограда Владимир Марченко, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, помощник президента Владимир Мединский, руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, председатель Ассоциации «Российское историческое общество» Сергей Нарышкин, а также министры, руководители крупных компаний, военно-патриотических организаций. Возглавляет оргкомитет заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Большинство мероприятий в честь Сталинградской победы пройдут в Волгограде. Среди них концерты, показы фильмов, выставки, гастроли театров, фестивали, автопробеги артиллерийский салют 2 февраля. Причем некоторые мероприятия будут проходить в течение 2023 года. Часть празднеств также запланирована в других городах России и стран СНГ.