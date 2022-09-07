Под Волгоградом лесоруб спилил 8 сосен для строительства забора

Ущерб составил 7 тысяч. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

58-летнему жителю Руднянского района грозит 2 года тюрьмы за вырубку деревьев, из которых он планировал поставить вокруг дома забор. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Главка МВД, 6 сентября работники лесного хозяйства обнаружили пеньки вместо 8 сосен. Полицейские быстро вышли на след «черного» лесоруба.

- Подозреваемый во всем сознался и пояснил, что из стволов спиленных деревьев собирался изготовить жерди для строительства забора, - добавили в полиции.

Сейчас стражи порядка решают, возбуждать ли на лесоруба уголовное дело. Если это случится, мужчину привлекут по статье 260 УК РФ. Максимальное наказание – реальный срок.