Роспотребнадзор предупредил волгоградцев о начале сезона простуд

В регионе начался сезон простуд. Фото: Олег Укладов

С приходом осени в Волгоградской области началась эпидемия ОРВИ. О резком росте числа заболевших сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. По свежим данным ведомства, на 35 неделе в период с 29 августа по 4 сентября уровень заболеваемости превысил среднемноголетние показатели. На каждые 10 тысяч населения приходится 80 случаев инфицирования различными вирусами.

Чаще всего врачи диагностируют парагрипп, риновирус, бокавирус, аденовирус и ковид. Случаев гриппа не выявлено. Волгоградцам советуют подготовиться к сезону простуд. И не только морально, но и физически. Жителям рекомендуют сделать прививки от гриппа (Совигрипп и Ультрикс), а также коронавируса. Это уменьшит не только риски заражения, но и нежелательных осложнений в случае болезни.

- В 2022 году в области против гриппа необходимо привить 60% от совокупного населения. На сегодняшний день прививками охвачено 5% населения, - отметили в надзорном ведомстве.