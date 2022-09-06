В Волгограде противодействие терроризму обсудили с представителем НАК Андреем Пржездомским

Фото: Оперативный штаб Волгоградской области.

В Волгограде 6 сентября прошло большое межведомственное совещание, на котором обсуждали, как противостоять терроризму и как информировать население о мерах, которые принимает оперативный штаб. Провел его глава УФСБ по Волгоградской области Александр Ларин. Пообщаться с волгоградскими коллегами приехал официальный представитель Национального антитеррористического комитета НАК Андрей Пржездомский.

Руководитель Информационного центра НАК заслушал выступление руководителя волгоградского оперштаба. Андрей Ларин рассказал о регулярных антитеррористических учениях. С помощью этих тренировок разные ведомства отрабатывают свое взаимодействие. Кроме того, глава ведомства заявил, что население регулярно информируют о предотвращении готовящихся террористических актов.

Официальный представитель НАК отметил, что угрозы, связанные с деятельностью террористических организаций, сохраняются, и необходимо предотвратить распространение этих идей среди молодежи, вовлечение в преступную деятельность подростков.

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров сообщил Андрею Пржездомскому, что профилактическая работа постоянно проводится в школах, детсадах и различных трудовых коллективах.