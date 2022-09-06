В Волгограде на Первой продольной из-за ДТП образовалась пробка

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В час пик 6 сентября в Волгограде произошло ДТП на Первой продольной. На проспекте Ленина в Краснооктябрьском районе 23-летний водитель на «Skoda Octavia» на перекрестке с проспектом Металлургов поворачивал налево. Он не ступил дорогу и столкнулся лоб в лоб с «Volkswagen Golf», которым управляла 23-летняя девушка. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения.

Движение затруднено с четырех старон перекрестка. Фото: "Яндекс.Пробки".

В аварии пострадала девушка, которая управляла «Volkswagen». Скорая помощь увезла ее в больницу. На месте происшествия работают экипажи ГИБДД и следственно-оперативная группа. На перекрестке проспектов Ленина и Металлургов образовалась пробка. Мало того, что движение по вечерам в будни традиционно затруднено по направлению из центра, так из-за ДТП теперь поток автомобилей медленно движется по направлению в центр и по проспекту Металлургов с двух сторон перекрестка.