В Волгограде 4 района останутся без электричества в среду

В Волгограде в среду свет отключат в домах на 22 улицах Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде дома на 22-х улицах будут обесточены в среду. Из-за профилактики и ремонта оборудования временно будет отключено электричество. Волгоградцы останутся без света на большинстве адресов в течение восьми часов. Электроснабжения 7 сентября не будет частично в четырех районах – Краснооктябрьском, Дзержинском, Советском и Кировском, рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград».

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 обесточат ул. Смирнова, 1а, 1-19, 2-16, пер. Смирнова, 1-7, 2, 4, пер. Вязниковский, 3-7, 24-28, ул. Жданова, 2-22, 5-43, ул. Ломоносова, 10а, 10-36, 15-41, 18/1, 36а, 40, 46, 47, 48, 52, 55, ул. Типографскую, 40, ул. Верхоянскую, 51-77, ул. Вогульскую, 32-34, 35-39, ул. Аэрофлотскую, 54-58, 51-55, 62, ул. Хользунова, 63-77, ул. Титова, 68. В Дзержинском районе с 8.00 до 17.00 не смогут воспользоваться электроприборами жители ул. Константина Симонова, 18, 20.

В Советском районе электричество отключат с 9.00 до 13.00 на ул. Аренского, 2/1, с 13.00 до 17.00 - на ул. Революционной, 2, 3-31, 6-14, 8а, 10а, ул. Полярной, 1-17, 7а, 4-20, 4а, 8а, 10а, 12а, 16а, ул. Кабардинской, 45-71, 45а, 49а, 53а, 61а, ул. Монгольской, 3а, 7, 6а, 8, ул. Новосибирской, 2-16, 3-17, 16а. В Кировском районе без света останутся с 9.00 до 17.00 жители ул. Воронкова, 4-42, ул. Пятигорской, 18-44, ул. Щедрина, 5-31, 10-34, ул. Писемского, 1-25.