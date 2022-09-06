В Волгограде мебельщик похитил 2,5 млн рублей у клиентов

Мужчине грозит до 10 лет колонии. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело 40-летнего мужчины, которого обвиняют в мошенничестве под предлогом изготовления мебели и поставки бытовой техники. Волгоградец обманул 32 клиентов на 2,5 миллиона рублей, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре региона.

По версии следствия, с мая 2020-го по июнь 2021-го волгоградец предлагал жителям областного центра изготовить мебель и привезти необходимую технику. Мужчина заключал договоры, получал деньги, но ни мебели, ни техники клиенты не увидели. Свою вину мошенник не признает. Его дело будет рассматривать Краснооктябрьский райсуд.