Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия6 сентября 2022 14:19

Дело об избиении школьника полицейскими в Волгограде передали в областной СК

Расследованием займется отдел по особо важным делам
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Расследованием займется отдел по особо важным делам

Расследованием займется отдел по особо важным делам

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции, подозреваемых в избиении 14-летнего школьника из Волгограда, передали в отдел по расследованию особо важный дел регионального СУ СКР. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Напомним, сотрудников УМВД подозревают в нарушении статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По предварительной версии, 2 августа оперативники отдела по контролю за оборотом наркотиков проводили рейд в поселке Селезневка. Они задержали подростка и избили его. Сами стражи порядка говорят, что мальчик пытался убежать, а родители школьника утверждают, что ребенок подвергся насилию беспричинно.

В итоге несовершеннолетний получил различные травмы. родители намерены добиваться правосудия.