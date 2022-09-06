Под Волгоградом простились с погибшим на Украине офицером Александром Тюкиным

Вечная память! Фото: Соцсети.

В городе Суровикино Волгоградской области простились с 25-летним старшим лейтенантом Александром Тюкиным, погибшим в ходе СВО на Украине. Жизнь офицера оборвалась 27 августа в ходе артиллерийского обстрела со стороны противника.

Связать свою жизнь с вооруженными силами РФ Александр мечтал с самого детства и старательно учился сначала в кадетской школе, потом в военной академии в Санкт-Петербурге. В специальной военной операции принимал участие с самого начала. С честью выполнял боевые задачи.

Похороны военнослужащего состоялись 4 сентября в родном городе, где он родился и вырос. На прощание приехали сослуживцы из разных городов России.

Наша редакция приносит соболезнования семье Александра Тюкина.