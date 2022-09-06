В Волгограде «Вайлдберриз» построит огромный логистический центр

В Волгограде построят новый логистический центр. Фото: АВО

Маркетплейс «Вайлдберриз» построит большой логистический центр в Дзержинском районе Волгограда. Инвестиции составят порядка 7 миллиардов рублей. Крупный инвестпроект обсудили 6 сентября на встрече губернатора Андрея Бочарова с учредителями и руководителями компании. Там же глава города Владимир Марченко подписал соглашение о сотрудничестве с соучредителем и генеральным директором компании Татьяной Бакальчук.

Займет логистический комплекс «Вайлдберриз» около 100 тысяч квадратных метров, таких в Волгоградской области еще не было. Здесь будут принимать товары от продавцов, хранить и отправлять заказы покупателям. Построить центр планируют в 2022-2024 годах. Работать на складах и сортировке смогут около 5 тысяч волгоградцев.