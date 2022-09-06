На набережной Волгограда ко Дню города высадят 3000 роз

Фото: мэрия Волгограда.

Волгоград наряжают к празднику: начиная с пятницы, город будет широко отмечать свой 433-й день рождения. Мэрия решила подарить жителям «миллион алых роз». На бульваре от храма Иоанна Предтечи до Музыкального театра высадят более 3 тысяч розовых кустарников.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии, рабочие уже приступили к высадке, первые 500 кустов уже заняли свое место в клумбе. До пятницы набережную приведут в порядок. Чтобы цветы прижились, агрономы подготовили почву и застелили ее нетканым геотекстилем. Ранее во время последнего благоустройства здесь смонтировали автоматическую систему полива.

Кстати, на розы действует двухлетняя гарантия – в это время подрядчик обязан следить за состоянием кустов. Если они повянут, он должен будет пересадить розы за свой счет. Напомним, городу это живое украшение обошлось в 1,7 млн рублей.