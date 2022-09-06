Баста и «Рондо» дадут закрытый концерт на Волгоград Арене 6 сентября

"Баста" второй раз за неделю посетит Волгоград. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Баста выступит в Волгограде второй раз за неделю. Только 1 сентября он собрал полный «Волгоград Экспо», как вдруг замахнулся на стадион. На «Волгоград Арене» уже собрали сцену. Танцпола не будет, артисты выступят перед зрителями на трибуне «А» и скайбоксами. Работники рассказали, что Басту ждут сегодня на закрытом мероприятии, билетов в продаже нет. «Когда меня не станет» будут подпевать только гости с пригласительными.

У группы «Рондо» на официальном сайте значится сегодняшнее выступление на Волгоград Арене в 20.00. Мероприятие называется «25 лет ярких побед». Как раз в эти дни свое 25-летие отмечает волгоградская компания «Сады Придонья» - накануне яблоневые сады и производство посетили первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут с волгоградским губернатором Андреем Бочаровым.