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Общество6 сентября 2022 12:09

Баста и «Рондо» дадут закрытый концерт на Волгоград Арене 6 сентября

Для артистов уже смонтировали сцену напротив трибуны А
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
"Баста" второй раз за неделю посетит Волгоград.

"Баста" второй раз за неделю посетит Волгоград.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Баста выступит в Волгограде второй раз за неделю. Только 1 сентября он собрал полный «Волгоград Экспо», как вдруг замахнулся на стадион. На «Волгоград Арене» уже собрали сцену. Танцпола не будет, артисты выступят перед зрителями на трибуне «А» и скайбоксами. Работники рассказали, что Басту ждут сегодня на закрытом мероприятии, билетов в продаже нет. «Когда меня не станет» будут подпевать только гости с пригласительными.

У группы «Рондо» на официальном сайте значится сегодняшнее выступление на Волгоград Арене в 20.00. Мероприятие называется «25 лет ярких побед». Как раз в эти дни свое 25-летие отмечает волгоградская компания «Сады Придонья» - накануне яблоневые сады и производство посетили первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут с волгоградским губернатором Андреем Бочаровым.