В Волгоградской области собирают жалобы родителей на качество еды в школьных столовых

Для жалоб на качество еды в столовых учебных заведений работает "горячая линия" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не все родители могут быть довольны тем, чем кормят их детей в столовых школ или детских садов. Где-то еда подается холодной или продукты для малышей используются некачественные. Свои замечания и жалобы на качество питания в столовых учебных заведений волгоградские родители могут сообщать по телефону «горячей линии» 8-909-377-30-43. Он работает для всей Волгоградской области. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Ассоциации «Профессионалы Социального Питания и Оздоровления Населения».

Отмечается, что на запросы оперативно реагируют. Также для родителей могут провести ознакомление с работой столовых в школах и детских садах.