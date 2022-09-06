В Волгограде ОНФ считает Комсомольский мост опасным для людей и домов

Мост пошел трещинами. Фото: ОНФ

Активисты Народного Фронта 6 сентября обратились в прокуратуру Волгоградской области с просьбой провести проверку состояния Комсомольского путепровода и близлежащих домов в центре Волгограда. Во время рейда общественники обнаружили на недавно отремонтированном мосту и зданиях трещины и сколы. Состояние путепровода угрожает жизни и безопасности горожан, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном штабе ОНФ.

- Срок гарантии отремонтированного Комсомольского моста составляет восемь лет. Мы считаем, что подрядчик обязан исправить все свои недочеты, – отмечает член Волгоградского штаба ОНФ Эдгар Петросян.

По мнению активиста, из-за некачественно выполненных температурных швов началась сильная вибрация моста. Эту «дрожь» ощущают обитатели домов на улицах Коммунистической, 16, Комсомольской, 18 и Мира, 11. Здания покрылись трещинами, хотя после ремонта скорость автотранспорта на путепроводе снизили до 40 километров в час.

Напомним, за ремонт путепровода в центре ООО «Аваль-Строй» получило порядка 300 миллионов рублей, работы начались в 2015-м и обошлись в 260 миллионов. Заменили асфальт, поставили шумоизоляционные экраны, но про лестницы и штукатурку пролетов моста фирма «забыла». В 2017-м компанию отстранили от работ. Доделали ремонт со второй попытки.