В Волжском вандалы разгромили «Фантастический трамвай»

Кадры с видео Вячеслава Глухова

В городе Волжский Волгоградской области в конце августа появился красочный арт-объект «Фантастический трамвай». Художник Алексей Шилов расписал старый трамвай граффити, превратив его в настоящее произведение искусства. Однако художественная инсталляция в Парке культуры и отдыха после открытия быстро стала портиться из-за вандалов. Организатор и идейный вдохновитель фестиваля «Ultra 100» Вячеслав Глухов написал на своей страничке в соцсети «ВКонтакте», что уже в первую неделю после открытия «Фантастического трамвая» у него было сорваны замки.

После первых случаев вандализма двери арт-объекта оборудовали усиленные запоры. Но это не помогло от дальнейших разрушений. «Фантастический трамвай» начали громить, разбивать и разбрасывать внутри осколки.

- Арт-объект был взломан, вырваны двери и разбиты все стекла, он разграблен и изгажен. В арт-парк постоянно наведываются вандалы и грабители, - отметил Вячеслав Глухов.

Причем по словам организатора «Ultra 100», вандализму подвергаются и другие арт-объекты, например, кибер-паук и Аделаида, которые также были сделаны к фестивалю и в дальнейшем должны были радовать волжан. Но у некоторых жителей города-спутника чешутся руки. В комментариях пользователи соцсети негодуют из-за испорченного трамвая.