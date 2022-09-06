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Здоровье6 сентября 2022 9:51

В Волгоградской области коронавирусом 6 сентября заразились 684 жителя

За сутки заболеваемость снизилась почти на 100 человек
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгоградской области снизился прирост заболеваемости коронавирусом

В Волгоградской области снизился прирост заболеваемости коронавирусом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Волгоградской области заметно снизилась заболеваемость коронавирусом. Число новых случаев ковида уменьшилось почти на 100. 6 сентября в регионе COVID-19 диагностировали у 684 человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на портал стопкоронавирус.рф. Среди заболевших во вторник 90 детей.

Статистика COVID-19 в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

Статистика COVID-19 в Волгоградской области по данным портала стопкоронавирус.рф

В области резко увеличилось число выздоравливающих от ковида. За сутки вылечился 881 волгоградец – это почти на 300 пациентов больше, чем накануне. При этом сохраняется высокий уровень госпитализаций. Сегодня в стационары с коронавирусом положили 106 пациентов. По информации регионального оперативного штаба, на сегодняшний день от COVID-19 в Волгоградской области лечатся, в том числе на дому, 9 660 человек.