В Волгограде возле завода «Баррикад» тушили горящий мусор

Спасатели локализовал возгорание за час. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранним утром 6 сентября жители Волгограда в соцсетях делились фотографиями столба дыма возле завода «Баррикады» в Краснооктябрьском районе. Очевидцы сообщили о ЧП в экстренные службы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о пожаре на улице Капитана Тряскина поступило в 7.03 часов, на место выехал пожарный расчет 2-й пожарно-спасательной части. Как оказалось, полыхает мусор.

Огонь охватил площадь около 100 квадратных метров. Спасатели локализовали возгорание в 7.056 часов. Пострадавших нет.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Жителей региона призывают соблюдать требования безопасности.