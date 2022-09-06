Волгоградские депутаты попросили Госдуму ввести выплаты школьникам

Фото: Волгоградская областная дума

Депутаты Волгоградской областной думы подготовили проект постановления в Госдуму. Они просят нижнюю палату парламента страны утвердить ежегодную денежную выплату семьям со школьниками перед началом учебного года. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный проект документа, размер пособия должен составить 15 тысяч рублей, на которые могут рассчитывать родители или опекуны школьников.

В случае, если за проект постановления проголосуют в Государственной думе, то он вступить в силу с 1 января 2023 года. В пояснительной записке к документу сообщается, что в России стало значительно дороже собрать ребенка в школу.

- Например, бюджет на сбор первоклассника в школу может достигать 30 тысяч рублей. В современных экономических условиях многие граждане потеряли работу, лишились привычного дохода и испытывают серьезные финансовые затруднения в подготовке своих детей к школе, в приобретении им обуви, школьной формы и всех необходимых школьных принадлежностей, - написано в пояснительной записке.

Планируется, что ежегодная выплата будет 15 тысяч рублей. Однако законопроект предусматривает ее индексацию.

Инициативу подготовили депутаты облдумы Алексей Логинов и Александр Кузьмин. Документ, направленный в Госдуму, подписал руководитель регионального парламента Александр Блошкин. Теперь проект постановления должны рассмотреть федеральные депутаты.