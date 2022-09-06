Под Волгоградом мужчина случайно застрелил брата из винтовки

СК возбудил дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

44-летнего жителя Новониколаевского района подозревают в смерти собственного брата. Мужчина случайно застрелил родственника из винтовки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия разыгралась в хуторе Нижнекардаильский. Подозреваемый купил винтовку и позвал брата, чтобы настроить огнестрельное оружие. С этой целью мужчины выехали за пределы населенного пункта. В итоге один из братьев отошел в сторону, а второй случайно в него выстрелил.

Мужчина погрузил родственника в машину в надежде довезти его до больницы и спасти, но в медучреждении брат скончался от серьезно ранения в область груди. Проводится проверка.