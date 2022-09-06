В Волгограде студент заплатил за не состоявшийся интим 40,5 тысячи рублей

Полиция устанавливает личность диспетчера-афериста Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде 18-летний студент вуза решил найти интим за деньги в день, когда горят костры рябин. 3 сентября он нашел в интернете объявление с девушкой по вызову и позвонил по указанному номеру. Ответил мужчина-диспетчера, который сообщил, что по условиям получения интим-услуг надо навести предоплату, только после этого приедет жрица любви. Молодой человек знал о подобных фактах мошенничества, но все равно перевел на банковский счет неизвестного 40 500 рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе УМВД России по Волгограду.

Через некоторое время перезвонил диспетчер, который заявил, что нужно перевести еще 40 тысяч рублей – уже за страхование непредвиденных расходов. Тогда студент понял, что стал жертвой аферистов. Он потребовал вернуть ранее перечисленные 40,5 тысячи рублей, но человек на противоположном конце трубке прервал разговор и перестал выходить на связь. Парень обратился с заявлением в дежурную часть полиции Центрального района.

- Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личности преступника, - отметили в городском УМВД.