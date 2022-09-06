До аэропорта Волгограда пустят дополнительную электричку для гостей фестиваля

9 сентября в аэропорту состоится музыкальный фестиваль INDIAN SUMMER FEST Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде 9 сентября для гостей музыкального фестиваля INDIAN SUMMER FEST, который пройдет в аэропорту, пустят дополнительную электричку. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе воздушной гавани, пригородный поезд отправится от вокзала в 16.58 и прибудет на конечную в 17.25 часов. Само мероприятие начнется в шесть вечера, так что все желающие послушать хорошую музыку и получить массу положительных впечатлений обязательно успеют.

После фестиваля электричка отвезет волгоградцев до центра города-героя. От аэропорта поезд отправится в 21.30, прибудет в 21.58.

- Проезд на пригородном поезде по маршруту Волгоград 1 – Аэропорт – Волгоград 1 (маршрут № 6701/6702) – бесплатный, - отметили в пресс-службе аэропорта.

Кстати, вход на фестиваль тоже бесплатный. Для волгоградцев выступят группы PLAZMA и кавер-группы. Гостей ждут фотозона, фудкорты, лаунж-зоны. А также красочный фейерверк.