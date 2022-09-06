Волгоградская область готова к отопительному сезону на 82%

Котельные и теплосети готовы на 79%. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

До старта отопительного сезона 2022-2023 осталось чуть больше месяца. На сегодня объекты коммунальной инфраструктуры Волгоградской области готовы к грядущей зиме на 82%, при этом показатели на 20% опережают утвержденный график, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете ЖКХ.

По данным ведомства, запланированные в котельных и на теплосетях работы в начале сентября выполнены на 79,1%, водопроводы региона готовы к зиме на 82,3%, системы канализации - на 82,4%. Что касается жилых домов, в Волгоградской области их 11,8 тысячи, то они готовы к отопительному сезону на 83,9%. Лучше всего в регионе на данный момент подготовился к отопительному периоду Котельниковский район.